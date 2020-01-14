Российские компании по итогам 2019 года привлекли на внутреннем публичном долговом рынке на 2,64 трлн рублей, что почти вдвое выше показателя 2018 года и на 30% выше рекордного 2017 года. Это максимальный объем за всю историю, пишет «Коммерсант» . Таковы данные Cbonds. За минувший месяц компании и банки заняли свыше 510 млрд рублей, что на 228 млрд рублей выше показателя декабря 2018 года и на 115 млрд рублей выше предыдущего максимума, установленного в октябре 2019 года.

Успех минувшего года был связан с переходом ведущих центральных банков от ужесточения денежно-кредитной политики к смягчению. В текущем году благоприятная конъюнктура может сохраниться. Эксперты считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США сдержит обещание не повышать ставку. При этом ЦБ может понизить ставку еще на 0,5—1 п. п., чему будет способствовать дальнейшее снижение инфляции до 2,5% в первой половине 2020 года. Так, доходность десятилетних ОФЗ может снизиться до 5,15—5,45% годовых.

По мнению экспертов, в отсутствие притока новых денег в пенсионную систему основными факторами, определяющими расширение рынка, станут реинвестирование дохода по бумагам в обращении, наличие свободной ликвидности у банков и рефинансирование погашающихся бондов. Участники рынка отмечают растущее влияние на внутреннем рынке розничных инвесторов. На фоне снижения ставок по вкладам значительная часть вкладчиков банков может перейти на инвестирование в облигации. Как считают эксперты, в отсутствие внешних шоков суммарный объем заимствований корпоративных заемщиков в 2020 году может превысить рекорд 2019 года, поскольку компаниям предстоят крупные погашения.