Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин «Российской газете».

Кроме того, министр уточнил: «Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель — значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников».

Фонд оплаты труда категорий работников бюджетных организаций сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, не вошедших в майский указ, также будет проиндексирован с 1 октября 2020 года на 3%, с 1 октября 2021 и 2022 года — на 4% ежегодно.

В декабре эксперты Финансового университета при правительстве РФ, с прогнозом которых ознакомилось издание, прогнозировали увеличение реальной зарплаты на 2,5% в 2020 году. Согласно их оценке, больше всего может вырасти зарплата в Чите, Тольятти, Ярославле, Казани, Химках, Брянске, Уфе, Набережных Челнах, Воронеже и Костроме.