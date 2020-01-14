Банк «Восточный» установил новые категории повышенного вознаграждения держателям «Карты № 1». С 13 января по 31 марта 2020 года за покупки в категориях «Цветы», «Товары для дома», «Спорт» будет начисляться 5% бонусами.

За покупки в других категориях клиент получит стандартное вознаграждение в размере 1%. Максимальная сумма в месяц — 3 тыс. баллов. Начисленными бонусами в дальнейшем через интернет-банк или мобильный банк можно компенсировать полную стоимость любой покупки, совершенной в течение 90 дней.

Также изменения коснулись процентной ставки, начисляемой на остаток собственных средств. При сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц на остаток от 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей теперь начисляется 6% годовых. Ранее было 7% годовых.

Возможна выдача неименной карты в день обращения.

«Неизменным осталась возможность бесплатного обслуживания карты при наличии неснижаемого остатка на счете от 30 тыс. рублей или при поступлении на счет пенсионных выплат или заработной платы. Преимуществом карты является возможность снятия наличных в банкоматах сторонних банков без комиссии при сумме от 3 тыс. рублей за операцию», — комментирует эксперт Банки.ру Ольга Станчак.