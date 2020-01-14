Рост ВВП России в 2020 году может составить 1,5%, ниже, чем прогноз правительства в 1,7%. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью РИА Новости.

«В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством — около 1,5% или даже меньше. На этот год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально предполагалось, что будет 2%. То есть темпы пока сохраняются низкими», — сказал Кудрин. Он добавил, что в отношении прогнозов правительства СП всегда открыто заявляет свою позицию. Так, в 2019 году рост ВВП составил не больше 1%. «Я не раз говорил, что в 2019 году рост ВВП будет не больше 1% или около того. Возможно, он все-таки выйдет на 1,2% или 1,3%, как планировало правительство, но это будет существенное сокращение темпов роста по сравнению с 2018 годом, когда было 2,3%», — заключил глава ведомства.

Кудрин также объяснил, почему в России такие низкие темпы роста экономики. По его словам, существует ряд совокупных факторов, снижающих темпы роста: уменьшение численности трудоспособного населения, замедление роста производительности труда, низкие доходы и другие.

«Сегодня наша экономика испытывает ряд вызовов или трендов, которые снижают темпы роста. Например, у нас уменьшается численность трудоспособного населения, этот фактор в ближайшие годы будет вычитать из роста ВВП от 0,2 процентного пункта и больше. А если производительность труда не будет расти при сокращении численности населения, то мы не сможем добиваться большего объема производства. И это тоже проблема: будет ли производительность такой высокой? Наши предприятия не считают, что постоянное обновление продукции является для них вопросом существования. Оказывается, 90% предприятий у нас в стране не предлагают инновационные продукты. Я же считаю, что это должно быть вопросом жизни и смерти для предприятия — постоянно обновляться и постоянно заявлять себя в самых конкурентных отраслях», — прокомментировал он.

«На рынке высказывается суждение, что низкие доходы населения являются одной из причин низкого роста экономики. Да, это один из факторов, конечно, но он не решающий, на мой взгляд. Внутренний спрос не даст темпов роста ВВП в 5%, нужно ориентироваться на внешние рынки и увеличивать производство за счет экспорта», — заключил Кудрин.

Что касается инфляции, то глава СП указывает на тенденцию к понижению инфляции в ближайшие год-два.