Бывший президент Бинбанка и владелец Рост Банка Микаил Шишханов подал заявления в Верховный суд (ВС) РФ о пересмотре постановлений о незаконности сделок по внесению экс-руководством Рост Банка 255 млрд рублей в уставные капиталы дочерних компаний, говорится в материалах суда.

Банк «Траст» подал иски в Арбитражный суд Москвы о признании недействительными сделок по увеличению уставного капитала компании «Рост инвестиции» на 205 млрд рублей и «Рост капитала» на 49,9 млрд рублей.

По мнению истца, сделки по увеличению уставного капитала дочерних структур недействительны, поскольку являются сделками с неравноценным встречным предоставлением и направлены на вывод активов Рост Банка.

Суд отклонил кассацию бизнесмена Шишханова по сделке Рост Банка на 205 млрд рублей Ранее «Траст» подал иски о признании недействительными сделок по увеличению уставного капитала ООО «Рост инвестиции» и ООО «Рост капитал».

Столичный арбитраж 3 и 4 апреля 2019 года отклонил заявления банка, но апелляционные суды 1 июля 2019 года удовлетворили жалобы истца, признав недействительными сделки по оплате Рост Банком своей доли в уставном капитале «Рост инвестиций» и «Рост капитала». Также суд взыскал с ответчиков в пользу «Траста» 205 млрд рублей и 49,9 млрд рублей.

Эти судебные акты Шишканов обжаловал в ВС РФ.