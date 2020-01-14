Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» присоединен к банку «Оренбург». О завершении 1 января 2020 года процесса слияния банков сообщается на сайте «Оренбурга»; информация о внесении в ту же дату записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности банка «Русь» в связи с его реорганизацией в форме присоединения опубликована во вторник, 14 января, в «Вестнике Банка России».

В конце октября прошлого года стало известно о решении участников ОИКБ «Русь» и акционеров «Оренбурга» присоединить первый банк ко второму и о запуске процедуры реорганизации.



В сообщении на сайте банка «Оренбург» отмечается, что все договоры, заключенные юридическими и физическими лицами с ОИКБ «Русь», продолжают действовать на прежних условиях. «Оренбург» как правопреемник банка «Русь» продолжает после их объединения выполнять в полном объеме все обязательства, вытекающие из этих договоров.