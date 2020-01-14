Московский Кредитный Банк запустил новый функционал для держателей карт. Теперь, имея одну карту, можно использовать сразу три валюты (рубли, доллары США и евро), перепривязывая карту между счетами по мере необходимости в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн», отмечается в релизе финучреждения.

При покупке клиентом товаров и услуг и снятии наличных по карте используется тот карточный счет, к которому привязана карта на момент совершения операции. Если валюта карточного счета, привязанного к карте, отличается от валюты расчета, то расчет производится в установленном порядке по курсу банка на дату расчета. При этом действие программы лояльности «МКБ Бонус» и начисление процентов на остаток остаются без изменений. За все покупки по счетам будут начислены баллы в пересчете в рубли по курсу ЦБ на дату фактического списания средств с карточного счета.

«Мультивалютная карта — удобное решение для тех, кто часто путешествует и не хочет заводить много карт для операций за границей. Если раньше клиентам нужно было выпускать дополнительные карты, то теперь оплачивать покупки, не теряя деньги при конвертации, можно с помощью одной универсальной карты», — комментирует руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.



Услуга «Мультивалютность» предоставляется бесплатно и действует для любых дебетовых карт МКБ платежных систем Visa и Mastercard. Исключение составляют карты, обслуживающие действующий кредитный договор или вклад.