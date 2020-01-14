Худшую в мире валюту — аргентинское песо — ждет новое падение курса, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что на протяжении предыдущих двух лет валюта Аргентины, тщетно пытающейся справиться с инфляцией на уровне более 50% в год, ослабла сильнее всего. В частности, в 2018 году курс доллара к песо вырос более чем вдвое — с 18,61 песо за доллар США на 1 января 2018 года до 37,653 песо на 1 января 2019 года. За следующий год курс вырос еще на 59% — до 59,87 песо.

В первые дни 2020 года курс аргентинской валюты остается на уровне, близком к 60 песо за доллар, однако руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году Bloomberg называет наиболее точными, ожидает скорого начала нового падения.

«Мы ожидаем, что в какой-то момент песо ослабнет, приходя в соответствие с режимом устойчиво высокой инфляции», — пояснил аналитик.

По словам Герштейна, Буэнос-Айрес пойдет на ослабление курса песо, чтобы поддержать постоянную разницу с курсом так называемого свопа голубых фишек, который в настоящее время оценивает валюту страны в 80,4 песо за доллар.

«Если рыночный уровень подскочит слишком резко, официальный курс должен будет скорректироваться. Этот валютный режим имеет значительные издержки для реальной экономики», — полагает аналитик.

Герштейн отмечает, что процесс ослабления песо может начаться весной 2020 года, а уже к концу года его стоимость снизится так, что за 1 доллар будут давать уже 100 песо. Таким образом, нынешний курс песо упадет еще на 40%.