Уровень одобрения по кредитам в 2018—2019 годах существенно не менялся, заявили в пресс-службе Сбербанка, комментируя данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) о снижении в России доли одобренных кредитных заявок до 36,9% в 2019 году по сравнению с 41% в 2018-м.

«Уровень одобрения по розничным кредитам в Сбербанке существенно не менялся на протяжении 2018—2019 годов», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о снижении доли одобренных кредитных заявок россиян в 2019-м до 36,9% по сравнению с 41% и 43,6% в 2018 и 2017 годах.