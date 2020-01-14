Эксперты информационно-аналитического центра «Альпари» предсказывают неизбежный кризис на фондовом рынке, а также не исключают, что США могут реструктуризировать внешний долг.

«Традиционно считается, что мировой кризис начнется с обвала американского рынка акций, который должен потянуть за собой другие фондовые рынки, валюты emerging markets, нефть и так далее. И это очень похоже на правду», — написал в комментариях аналитик Александр Разуваев. Он указывает, что в настоящее время наблюдается серьезная диспропорция в глобальной экономике или финансах. Правда, до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года. «Но то, что пузырь лопнет, — я уверен», — считает аналитик.

По его мнению, после выборов президент США Дональд Трамп может вообще реструктуризировать долг и отменить доллар, введя новую валюту для США, Канады и Мексики. Поэтому, считает Разуваев, Банк России абсолютно прав, что значительную часть резервов держит в монетарном золоте.