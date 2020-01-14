Внешнеторговый оборот России в январе — ноябре 2019 года составил 609,5 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с 11 месяцами 2018 года на 3,1%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 161,1 млрд долларов. Это на 29,9 млрд меньше аналогичного показателя января — ноября 2018-го.

Экспорт России за 11 месяцев прошлого года составил 385,2 млрд долларов (минус 6,1% в годовом выражении). Удельный вес топливно-энергетических товаров, которые являются основой российского экспорта, составил в его товарной структуре 62,6% (за 11 месяцев предыдущего года — 64,4%). По сравнению с январем — ноябрем 2018-го стоимостный объем топливно-энергетических товаров сократился на 8,6%, а физический — возрос на 3,6%. Физические объемы экспорта электроэнергии увеличились на 15,5%, автомобильного бензина — на 12,4%, каменного угля — на 3,6%. Физические объемы экспорта нефтепродуктов уменьшились на 7%, природного газа — на 1,6%.

Импорт России в январе — ноябре 2019 года составил 224,2 млрд долларов (плюс 2,3% к 11 месяцам 2018-го). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,9% (за аналогичный период годом ранее — 47,3%). Стоимостный объем ввоза этой продукции уменьшился в годовом выражении на 1,2%. Возросли физические объемы импорта грузовых (на 13,6%) и легковых (на 3,2%) автомобилей.

Отдельно ФТС представила во вторник статистику по импорту в Россию товаров из стран дальнего зарубежья за декабрь и весь 2019 год.

По предварительным данным, в январе — декабре импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 216 млрд 579,8 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,1%.



В декабре-2019 стоимостной объем импорта из дальнего зарубежья составил 20 млрд 452,7 млн долларов. По сравнению с ноябрем 2019 года он возрос на 2,9%, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 7,7%.

