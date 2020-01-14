Суд в США предписал компании Telegram раскрыть детали о банковских счетах, на основании которых станет известна информация о привлеченных в проект TON 1,7 млрд долларов инвестиций. Постановление суда опубликовано на сайте Courtlistener.

«В свете аргументов сторон, представленных в их заявлениях и во время телефонной конференции 6 января 2020 года, суд обязывает ответчика предоставить запрошенные банковские данные», — говорится в документе.

Отмечается, что необходимые данные должны быть предоставлены до 26 февраля текущего года, при этом документы могут быть отредактированы для сохранения конфиденциальных данных в тайне.

Адвокаты Telegram представили основания для отказа в публикации банковской информации Они настаивают на том, что запрашиваемая Комиссией по ценным бумагам и биржам США финансовая информация не подпадает под понятие судебных документов.

Компания Павла Дурова собрала 1,7 млрд долларов за два раунда финансирования, предполагалось, что TON начнет работать 31 октября. Затем Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд и добилась временного запрета в отношении двух офшорных организаций, которые предположительно заняты первичным размещением цифровых токенов Telegram. Теперь Telegram не может продавать или распространять свои токены в США.