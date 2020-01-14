Доля российских банков, продемонстрировавших сокращение капитала за месяц, выросла с 32,1% в октябре до 39,5% в ноябре. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Отрицательная динамика собственных средств связана не столько с отражением новых потерь от реализации кредитного риска, сколько с операционной неэффективностью бизнес-моделей множества банков, доходность размещения средств которых ограничена неустойчивостью ресурсной базы и дефицитом качественных заемщиков в занимаемых ими рыночных нишах», — рассуждают эксперты агентства.

По их подсчетам, с сокращением величины активов в ноябре столкнулись 42,1% кредитных организаций РФ, что лучше аналогичного показателя за октябрь (48,2%). В первую очередь улучшение динамики связано с относительной стабилизацией привлеченных средств клиентов у ряда банков. Так, если сравнить ноябрь с октябрем, доля игроков, испытавших чистый месячный отток средств предприятий, уменьшилась с 55,3% до 44,8%, а столкнувшихся с чистым месячным оттоком средств населения — с 40,8% до 32,8% кредитных организаций, привлекающих соответствующие ресурсы. Стабилизацию динамики средств корпоративных клиентов можно объяснить типичной сезонностью, тогда как переток вкладчиков — физических лиц в крупнейшие банки мог временно замедлиться по причине общего по рынку снижения ставок по новым вкладам, полагают в «Эксперт РА».

Аналитики обращают внимание на продолжение наблюдавшегося в октябре роста просроченной задолженности корпоративных заемщиков: средний по сектору уровень просрочки в портфелях кредитов, выданных предприятиям, увеличился за ноябрь на 10 базисных пунктов (0,1 процентного пункта), до 5,4%. Средняя доля просроченной задолженности физлиц в соответствующих кредитных портфелях, напротив, снизилась — с 5,8% до 5,5%, что вкупе с сокращением объемов новых выдач подтверждает, по мнению «Эксперт РА», преждевременность опасений относительно перегрева рынка розничного кредитования.



В числе прочего эксперты констатируют ускорение темпов отзыва Банком России лицензий у проблемных кредитных организаций. За месяц с рынка было выведено шесть игроков. Концентрация активов на десяти крупнейших кредитных организациях возросла с 75,56% до 75,67%.

