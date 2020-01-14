Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Если говорить в целом об уменьшении налогообложения для низких зарплат, то это очень косвенная мера в отношении бедных, хотя любое снижение налогообложения будет приветствоваться», — сказал Кудрин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«В данном случае если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты — это субсидии по признаку доходности на душу в семье, соответственно, и выделение по этому признаку соответствующих субсидий», — отметил Кудрин.

Он добавил, что Счетная палата не прорабатывала этот вопрос, так как правительство не вносило конкретных предложений.