Банк «Русский Стандарт» запустил обновленное мобильное приложение, где пользователи могут искать начисления за ЖКУ по единому лицевому счету и оплачивать платежи через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Раздел находится во вкладке «Платежи — ЖКХ»: здесь необходимо нажать на кнопку «Поиск по ГИС ЖКХ». Далее клиент вводит единый лицевой счет (ЕЛС). Затем, после распознавания системой лицевого счета, клиенту станут доступны начисления, которые он может оплатить.

В банке уточняют, что в системе ГИС ЖКХ есть все поставщики услуг, поэтому пользователи мобильного банка «Русского Стандарта» смогут оплатить любую квитанцию ЖКХ. «Если на момент поиска в приложении начисление не было найдено, то в дальнейшем RSB Mobile пришлет клиенту push-уведомление сразу, как только обнаружит сформированную квитанцию в системе», — обещают в банке.

Также теперь появилась возможность сделать подписку по единому лицевому счету ГИС ЖКХ и получать начисления по всем своим коммунальным услугам в автоматическом режиме.

В обновленной версии мобильного банка упрощено проведение платежей по шаблонам. В частности, все шаблоны, созданные в мобильном банке, теперь идентичны сформированным в интернет-банке.

Обновить RSB Mobile клиенты могут в App Store и Google Play.