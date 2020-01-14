Спрос на еврооблигации холдинга Veon, владеющего российским ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), в рамках доразмещения выпуска с погашением в 2025 году превысил 1 млрд долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальный ориентир цены доразмещения установлен в диапазоне 103,5—103,75% от номинала. Ранее в ходе размещения ориентир был повышен с первоначального диапазона 102,5—103% от номинала до 103—103,5% от номинала.

Компания во вторник планирует доразместить евробонды на сумму до 300 млн долларов. Организаторами выступают Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale.

Выпуск объемом 700 млн долларов компания разместила в октябре 2019 года с доходностью в размере 4% годовых.