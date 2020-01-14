Полиция графства Дарем установила тайных благотворителей, которые в британской деревне Блэкхолл-Колльери с 2014 года оставляли на видных местах крупные суммы денег. Об этом сообщает The Guardian .



За это время местные жители нашли как минимум 12 пачек с деньгами, в которых были купюры по 20 фунтов стерлингов. Обычно сумма составляла 2 тыс. фунтов стерлингов. Жители деревни относили свои находки в полицейский участок. Всего они передали в правоохранительные органы 26 тыс. фунтов стерлингов.

Полицейские опросили сотрудников местного банка и почтового отделения, а также сняли с банкнот отпечатки пальцев, однако не смогли вычислить тех, кто оставлял деньги. В ноябре 2019 года эта история получила огласку.

В результате в понедельник двое благотворителей связались с полицией и объяснили свои мотивы. Они рассказали, что некоторое время назад у них появились деньги и они захотели ими поделиться. Они всегда оставляли их на виду, в частности на тротуарах. Иногда они ждали неподалеку, чтобы убедиться, что деньги найдут и заберут.

Благотворители захотели остаться анонимными. Одна из них рассказала, что однажды ей помог местный житель и она захотела «отблагодарить за доброту».

Детектив Джон Форстер уточнил, что эти люди не родственники. Предположительно, изначально они действовали поодиночке, а затем объединились.

В полиции уточнили, что все деньги возвращены тем, кто их нашел.