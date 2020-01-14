Земельный суд Мюнхена начал процесс по делу о краже из банковской ячейки россиянки 4,62 млн евро, сообщает издание Münchner Merkur .



Дело касается вклада россиянки Евгении Б., которая 29 ноября 2016 года оставила в филиале Коммерцбанка в Мюнхене на Променадеплатц 32 млн евро в семи ячейках. В марте 2018 года выяснилось, что из одной ячейки пропало 4,62 млн евро.

Подозреваемых в краже семеро, их полные данные не приводятся. Известно, что среди подозреваемых есть сотрудница банка Мария М. (имя изменено изданием), которая помогала россиянке зарезервировать ячейки и отговорила от страхования сбережений. В этом процессе участвовали минимум три других сотрудника банка, а также руководитель филиала, который должен был авторизовать операцию.

Мария М. рассказала о вкладе россиянки своему сыну, который довел информацию до других обвиняемых. Следствие считает, что речь идет о краже, осуществленной группой лиц по сговору. Сотрудница банка предоставила злоумышленникам информацию о ячейках, те также открыли счет и ячейку в банке, чтобы иметь доступ к хранилищу. В итоге между декабрем 2017-го и мартом 2018 года двое из этой группы вынесли из банка деньги, которые правоохранительные органы не смогли найти до сегодняшнего дня.

Как ожидается, россиянка Евгения Б. выступит в суде в феврале в качестве свидетельницы.