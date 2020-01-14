Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,7% и составил 3 129,77 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,91%, до отметки 1 604,96.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,13%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,06%, «АЛРОСы» — на 2,1%, Мосбиржи — на 0,06%, «Газпрома» — на 0,53%.

Отечественный рынок ценных бумаг снова разогнался — и не смог набрать нужную скорость, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, в результате к вечеру вторника основные бенчмарки отступают в рамках коррекции.