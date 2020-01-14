Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 61,455 рубля. С начала торговой сессии было проведено 23 тыс. сделок на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,2225—61,4925 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 68,34 рубля, увеличившись на 8 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,26 тыс. сделок на 496 млн евро по курсам от 68,07 до 68,4975 рубля за евро.