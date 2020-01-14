Россия находится на 44-м месте в рейтинге стран по показателю доли дохода, которую человек, получающий минимальную зарплату, будет отдавать за базовую продуктовую корзину. Такие данные приводятся в исследовании компании Picodi.com о динамике минимальных зарплат и минимальных расходов на питание в разных странах.

Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата. В зависимости от страны минимальную заработную плату получают от нескольких процентов (в Европе) до половины (в Африке) занятого населения. Авторы учли различия в налоговой нагрузке и в итоге сравнивали суммы, которые человек, работающий за минимальную зарплату, реально получает на счет либо на руки.

Согласно данным обзора, на начало 2020 года самый большой рост минимального размера оплаты труда по сравнению с 2019 годом зафиксирован в Нигерии (64,8%), хотя в пересчете на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остается там одним из самых низких в мире (74 доллара). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, уменьшилась из-за повышения страхового взноса с этого года.

Россия в рейтинге по росту минимальной заработной платы оказалась на 29-м месте. В 2020 году сумма на руки выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом (10 553,1 против 9 813,6 рубля). В соседней Украине рост составил 13,2%, в Белоруссии — 13,6%, в Польше — 14,9%, в Германии — 1,9%.

Для сопоставления цен на продовольствие с минимальной зарплатой эксперты рассматривали корзину из восьми продуктов: хлеба, молока, яиц, риса, сыра, мяса, фруктов и овощей. «Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах», — отмечают авторы исследования.

Они приводят стоимость продуктов из этого списка в начале 2020 года для России:

молоко (10 л) — 588 рублей;

хлеб (десять буханок) — 334 рубля;

рис (1,5 кг) — 92 рубля;

яйца (20 штук) — 120 рублей;

сыр (1 кг) — 495 рублей;

мясо (6 кг) — 2 183 рубля;

фрукты (6 кг) — 470 рублей;

овощи (8 кг) — 443 рубля.

«Цена продовольственной корзины с такими продуктами — 4 725 рублей. Это на 4,33% больше прошлогодней суммы. Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 44,8% от минимальной зарплаты», — подсчитали авторы обзора.

По их данным, такая же корзина в прошлом году составляла 46,2% минимальной оплаты труда: это означает, что рост зарплат в России опередил рост цен.

Топ-тройку стран в соответствующем рейтинге (с самым низким отношением стоимости продуктовой корзины к минимальной зарплате) составляют Австралия (7%), Великобритания и Ирландия (по 7,3%). Ниже России с ее 44-м местом расположились, например, Молдавия (45-е место), Казахстан (48-е) и Индия (49-е место). При этом в таких странах, как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.



Picodi.com — базирующаяся в Польше платформа с данными о скидках в разных странах, следует из информации на сайте.

