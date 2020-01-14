В Волгограде завершено расследование уголовного дела о разглашении банковской тайны, сообщается на сайте МВД.

«Следователи Главного следственного управления Главного управления МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего работника коллекторского агентства. Как сообщалось ранее, он был задержан в ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности Сбербанка», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, фигурант в силу занимаемой должности имел доступ к специальному программному обеспечению, которое используется для осуществления контроля электронной документации, содержащей банковскую тайну. В октябре 2019 года он незаконно скопировал реестр должников Сбербанка, содержащий личные данные клиентов, а затем разместил на одном из интернет-форумов объявление о продаже этих сведений.

СМИ узнали о новых утечках в Сбербанке Информацию из выставленной на продажу базы данных по должникам Сбербанка частично проверили «Коммерсант» и «Известия», в то же время в банке утечку отрицают.

По результатам следственных действий молодой человек был изобличен в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 183 Уголовного кодекса РФ — в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



Ранее сообщалось, что данные клиентов Сбербанка выставил на продажу сотрудник Национальной службы взыскания.

