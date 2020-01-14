Верховный суд (ВС) РФ не нашел оснований для расторжения заключенного девять лет назад устного договора купли-продажи доли в компании, в котором стороны не определили срок и порядок оплаты акций, передает РАПСИ.

Во вторник ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы академика РАН Владимира Бетелина, который просил суд расторгнуть договор о продаже 50% акций компании «Корунд-М», заключенный между ним и Александром Ставицким в 2011 году.

После гибели партнера ученый обратился в суд с иском к его вдове Бэлле Раевской. По словам заявителя, стороны не определили срок оплаты договора, поэтому он должен квалифицироваться как обязательство до востребования, а срок давности — исчисляться с момента предъявления требования об оплате акций.

В свою очередь, сторона ответчика ссылалась на то, что акции были переданы на основании письменного соглашения, сведения о котором были указаны в передаточном распоряжении, а сроки исковой давности начали течь с момента передачи ценных бумаг.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2018 года оставил требования Бетелина без удовлетворения, указав на истечение срока давности претензий еще в 2014 году. Но позднее Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами истца и отменил решение первой инстанции. Летом 2019 года Арбитражный суд Московского округа посчитал уже выводы коллег из апелляционной инстанции необоснованными, отменив их решение и оставив в силе решение столичного арбитража.