Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Металлинвестбанка до уровня «A-(RU)», прогноз — «стабильный». Рейтинг выпуска облигаций банка также повышен до «A-(RU)».

Ранее у банка был рейтинг «BBB+(RU)» со «стабильным» прогнозом, свидетельствует информация на сайте агентства.

В сообщении АКРА поясняется, что повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением его позиций по риск-профилю и фондированию. Негативное влияние на оценку собственной кредитоспособности банка оказывает уровень рыночного риска, превышающий пороговое значение, определяемое методологией АКРА.

Металлинвестбанк является частью группы компаний «ОМК», образующих один из крупнейших металлургических холдингов в России, напоминают в агентстве.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля Металлинвестбанка определяется его ограниченной позицией на банковском рынке РФ и достаточно узнаваемым брендом. Бизнес Металлинвестбанка характеризуется высокой диверсификацией. Ключевые направления деятельности: кредитование корпоративных и розничных клиентов, факторинг, выдача банковских гарантий, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. Отмечается концентрация корпоративного портфеля банка на кредитовании предприятий сферы торговли, в основном в рамках факторинговых операций.

Стратегия развития банка предусматривает органический рост умеренными темпами основных показателей деятельности и оценивается агентством как адекватная.

Агентство отмечает улучшение способности капитала банка к абсорбции убытков. По данным стресс-теста АКРА, текущий запас капитала позволяет банку выдержать существенный прирост стоимости риска без нарушения регулятивных требований. Возможности генерации капитала за счет нераспределенной прибыли оцениваются как умеренные.

«Улучшение позиции по риск-профилю с удовлетворительной до адекватной обусловлено удовлетворительной оценкой системы риск-менеджмента и относительно высоким качеством ссудного портфеля», — отмечается в релизе.

На 1 октября 2019 года доля проблемных кредитов в банке, по оценке АКРА, составила 6,7% совокупного кредитного портфеля. Показатель оценивается агентством как умеренный, покрытие возможных убытков резервами — как адекватное. В кредитном портфеле отмечается незначительная концентрация на высокорискованных отраслях. Портфель ценных бумаг банка (это государственные облигации РФ и еврооблигации корпоративных эмитентов) характеризуется высоким качеством. «Величина рыночного риска в отношении капитала первого уровня, рассчитанная в соответствии с методологией АКРА, превышает пороговое значение и составляет 87%», — отмечается вместе с тем в сообщении.

Изменение позиции по фондированию и ликвидности на адекватную с удовлетворительной обусловлено снижением концентрации фондирования на крупнейшей группе кредиторов — лицах, связанных с компаниями поддерживающей организации банка, а также уменьшением доли десяти крупнейших заемщиков. Диверсификация источников фондирования оценивается как умеренная. Металлинвестбанк имеет профицит по краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА, а также адекватный профиль долгосрочной ликвидности.



Рейтинг не учитывает вероятность поддержки банка со стороны холдинга «ОМК». Кредитоспособность поддерживающей организации оценивается как сильная, однако данный фактор не влияет на уровень кредитного рейтинга банка.