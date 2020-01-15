Оператор «МТС» планирует выкупить допэмиссию акций МТС Банка на 5 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Банк 15 января начнет размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций — 3,6 млн бумаг номинальной стоимостью 500 рублей. Акции будут размещены по 1 389 рублей за штуку по закрытой подписке, а преимущественным правом их выкупа обладают АФК «Система» и нидерландский офшор Mobile TeleSystems B.V., на 100% подконтрольный ПАО «МТС».

Основной норматив достаточности капитала МТС Банка, согласно последней опубликованной отчетности, в ноябре 2019 года был выше минимально допустимого уровня (Н1.0 составлял 13,3% при минимуме 8%). Но, как отмечают эксперты, у банка «нестабильная динамика» норматива достаточности базового капитала (Н1.1). Докапитализация с учетом этого выглядит логичной. Также в банке завершилась внеплановая проверка со стороны ЦБ в середине ноября 2019 года. Если она выявила необходимость доформирования резервов, то соответствующее предписание банк мог получить в декабре 2019 года, считают эксперты. Так, допэмиссия может быть связана и с необходимостью досоздания резервов по проблемным кредитам.

В МТС Банке заявили изданию о выполнении нормативов достаточности капитала с запасом и о высокой степени устойчивости банка. Необходимость допэмиссии в кредитной организации объяснили существенным ростом бизнеса банка в 2019 году, который не сразу компенсируется ростом капитала через получение прибыли.