Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия поддержит ликвидацию всех МФО и коллекторских агентств, а также призвал списать гражданам 40 млрд рублей долгов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов граждан перед ними», — пишет он.

Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать всё 40 млрд ₽ долгов граждан перед ними.

— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 14, 2020

Ранее Жириновский уже делал громкие заявления, среди которых — подчинить ЦБ Госдуме, оставить в России четыре-пять банков и другие.

В конце декабря 2019 года министр экономического развития Максим Орешкин рассказывал, что долги населения РФ по потребительским кредитам увеличатся по итогам 2019 года до 1,7 трлн рублей. С 1 января 2020 года начался последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам, в соответствии с которым максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.