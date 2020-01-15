Большинство граждан старше 50 лет (72,8%) считают, что их собственных сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии, пишут «Известия» . Об этом говорится в результатах телефонного опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка в ноябре – декабре 2019 года.

Так, все респонденты из Дальнего Востока и Санкт-Петербурга считают недостаточным размер своих накоплений. Экономить на пенсии придется 87% жителей Урала и 75% москвичей. В Центральной России, Северо-Западном и Южном федеральных округах от 66,7% до 77,8% жителей опасаются за свое финансовое будущее. Наиболее благоприятная ситуация отмечается в Приволжье — 47,4% граждан заявили, что довольны размером своих сбережений.

Только 13,8% россиян копили на старость в течение последних 10–20 лет, 24,8% респондентов жалеют, что этого не делали. Чаще других об упущенных возможностях говорят жители Дальнего Востока (29,7%), Урала и Приволжья (по 28,3%). В основном это граждане, чьи трудовые доходы не превышают 35 тыс. рублей в месяц, отмечается в исследовании.

На вопрос, что бы россияне изменили в отношении своих накоплений, если бы перенеслись на 10–20 лет назад, большинство заявило о желании открыть банковский вклад (32,6%), вложить деньги в недвижимость (29,7%). Каждый десятый (11,4%) копил бы «под подушкой», 9,7% инвестировали в ценные бумаги или валюту. Около 7% опрошенных высказались в пользу индивидуального пенсионного плана.

По мнению экспертов, основной причиной того, что россияне не копят на старость, выступает низкий уровень доходов. В частности, только за последние 20 лет государство провело три-четыре пенсионные реформы, а на днях появилась идея взимать подоходный налог с пенсионных накоплений. Эксперты советуют сберегать в валюте.