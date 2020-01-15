Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:03 мск понизился на 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — менее чем на 1 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:13 мск курс доллара составил 61,4 рубля (минус 4 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел менее чем на 1 копейку и составил 68,36 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, в среду стабильность нефтяных котировок приведет к нейтральному открытию торгов рублем. По его словам, ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 60,8—62,1 рубля, для европейской валюты — 67,7—69,1 рубля.

«Вчера российская валюта снизилась к доллару на полпроцента: торги закрылись в районе 61,5 рубля за доллар. До разгара налогового периода рубль может еще ослабнуть, но движение пары доллар/рубль выше 62 мы пока не рассматриваем», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.