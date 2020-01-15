• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он заявил в ходе встречи президента России Владимира Путина с Кабинетом министров. Путин поручил уходящему правительству Дмитрия Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового Кабинета. Глава государства также сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. Позже стало известно, что Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

• Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию. Глава государства уделил много внимания социальным вопросам — от борьбы с бедностью до подъема демографии. Так, он поручил продлить программу маткапитала и расширить ее на первенцев. Путин также предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей уже с 1 января 2020 года. По словам президента, ожидаемая продолжительность жизни в России впервые в истории превысила 73 года.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады января 2020 года составила около 5,93% годовых против 6,01% за третью декаду декабря 2019-го. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта 2019 года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась.

• Минфин поддержал создание института частных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса. Соответствующая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а за ФССП останется взыскание задолженностей в пользу госорганов и физических лиц.