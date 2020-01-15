Россия заняла 23-е место в списке лучших стран мира по версии US News & World Report, пишет РБК . За год она поднялась на одну строчку. Это было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место), перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).

Рейтинг составляется на основании девяти показателей: развитие предпринимательства, популярность у туристов, отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства), культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, военная сила и качество жизни.

Эксперты сравнили страны по соотношению минимальных зарплат и базовых расходов граждан Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата.

За год Россия сильно сократила культурное влияние, упав с 20-го места на 28-е. Также Россия опустилась на одну строчку в списке государств со значимым историческим и культурным наследием. В рейтинге стран, обладающих самым сильным военным потенциалом, Россия остается на втором месте, уступая лишь Соединенным Штатам. Не изменилось место России и в списке стран по потенциалу развития (12-е место).

Соседями России по итоговому рейтингу оказались Объединенные Арабские Эмираты (23-е) и Португалия (25-е место). Лучшими странами мира в 2020 году являются Швейцария, Канада, Япония, Германия и Австралия. В десятку лучших стран мира также вошли Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия. Среди стран СНГ помимо России лидируют Азербайджан (61-е место) и Казахстан (66-е место).