Расширение программы маткапитала на семьи, где родился первенец, и увеличение размера выплаты семьям с двумя детьми потребует около 100 млрд рублей в 2020 году, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Президент сказал о двух вещах по маткапиталу: о том, что он будет платиться на первого ребенка уже в действующем году, и то, что он увеличится до 616 тысяч рублей на двух детей… В этом году расходы составят около 100 миллиардов (рублей. – Прим. ред.)», — сказал Топилин.

Министр отметил, что в стране есть эти деньги, однако нужно будет внести поправки в бюджет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что маткапитал с 2020 года смогут получить семьи при рождении первого ребенка — после индексации с января нынешнего года эта сумма составит 466 617 рублей.