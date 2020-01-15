Банк «Агророс» открыл седьмое по счету отделение в Саратове. Оно расположено в поселке Юбилейный (микрорайон Волжского района Саратова) по адресу: ул. Усть-Курдюмская, д. 11.

В дополнительном офисе «Юбилейный» доступны банковские услуги и продукты для физических и юридических лиц, в том числе вклады, кредиты, обмен валют, денежные переводы, прием коммунальных платежей, расчетно-кассовое обслуживание.



Отделения «Агророса» также действуют в Энгельсе и Балаково Саратовской области, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Тольятти Самарской области, Рязани, Пензе, Тамбове и Ульяновске. В 2020 году банк намерен расширить присутствие в регионах России, отмечается в его релизе.