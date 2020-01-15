Для увеличения темпов роста экономики нужно запустить новый инвестиционный цикл. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ежегодном послании Федеральному собранию.

«В 2021 году темпы роста должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуры, сельского хозяйства, сферы услуг», — заявил президент.

«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущих 21% до 25% в 2024 году», — подчеркнул он.

Он также добавил, что нужно ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений и стимулировать развитие бизнеса. Также нужно облегчить для регионального бюджета предоставление инвестиционного вычета: две трети выпадающих доходов должны быть компенсированы из федерального бюджета.