Банк «Зенит» ввел в линейку новый кредитный продукт.

Программа «Рефинансирование под залог недвижимости» предусматривает ставки от 9,9% до 27% годовых с учетом личного страхования; в случае отказа заемщика от страхования надбавка составит 6 процентных пунктов. К процентной ставке может быть применена надбавка в 3 п. п. за неподтверждение заемщиком погашения кредита стороннего банка в порядке и в сроки, которые установлены кредитным договором. Также может быть применена надбавка в 3 п. п. за непредоставление заемщиком обеспечения в виде ипотеки недвижимости в пользу банка в течение 60 календарных дней с даты выдачи кредита на рефинансирование.

Сумма финансирования составляет от 500 тыс. до 25 млн рублей, срок — от года до 25 лет.

Рефинансируемый кредит должен быть выдан на потребительские цели под залог недвижимости; срок с даты предоставления — не менее шести месяцев. По кредиту не должно быть просрочек длительностью свыше 30 дней за весь срок его действия, а также текущей просрочки. Еще одним требованием является отсутствие фактов реструктуризации (за исключением реструктуризации в виде снижения процентной ставки по рефинансируемому кредиту).

В качестве залога принимаются квартира, комната, апартаменты, таунхаус или дуплекс, коммерческая недвижимость, принадлежащие на праве собственности как самому заемщику, так и третьим физическим и юридическим лицам. Имущественное страхование обязательно (в случае непролонгации или досрочного расторжения ранее заключенного договора страхования процентная ставка по кредиту увеличивается на 2 п. п.); титульное страхование оформляется по желанию заемщика, но в случае отказа надбавка составит 1 п. п.



«Банк указывает достаточно широкий диапазон ставок и немалую надбавку за отказ от личного страхования, следовательно, оценить преимущество продукта по процентной ставке затруднительно. Если посмотреть на продукт в целом, то условия достаточно хорошие: крупная сумма кредита, длительный срок, достаточно широкий выбор документов, подтверждающих доход заемщика, к тому же программа доступна не только для работников по найму, но и для индивидуальных предпринимателей, владельцев бизнеса, нотариусов, адвокатов, пенсионеров», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

