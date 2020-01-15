Банк России в первом полугодии оценит влияние ключевой ставки на экономику РФ и примет решение о возможности дальнейшего снижения, сообщила журналистам в кулуарах Гайдаровского форума первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«В первом полугодии мы будем внимательно оценивать все эффекты, ситуацию в экономике, ситуацию в инфляции, эффекты от уже произошедшего снижения ставки и принимать решение о целесообразности дальнейшего снижения», — прокомментировала Юдаева вопрос о дальнейшем изменении ключевой ставки.