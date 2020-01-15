Социальные инициативы, озвученные президентом РФ в ходе послания Федеральному собранию, позволят снизить число бедных в стране на 10% уже к концу 2020 года, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет. По его словам, выплаты на ребенка изначально составят 5,5 тыс. рублей, а в 2021 году могут вырасти вдвое.

«По нашей оценке, эта мера совместно с другими позволит понизить бедность более чем на 10% уже к концу этого года», — сказал Орешкин.