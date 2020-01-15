Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что в бюджете есть средства на реализацию мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом она заявила в среду в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Средства в бюджете есть. Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджете регионов», — сказала она.

По словам вице-премьера, окончательные расчеты будут проведены после того, как выйдут поручения к посланию президента. «Но с сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство», — добавила она.