Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что в бюджете есть средства на реализацию мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом она заявила в среду в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Средства в бюджете есть. Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджете регионов», — сказала она.
По словам вице-премьера, окончательные расчеты будут проведены после того, как выйдут поручения к посланию президента. «Но с сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство», — добавила она.
Первый вице-премьер также отметил, что на демографические меры, которые обозначил президент, только в 2020 году необходимо 400—450 млрд рублей.