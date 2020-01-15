Госдума уже в весеннюю сессию примет закон о выводе из-под статьи Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах бизнес-структур, созданных не с целью совершения преступлений. Об этом журналистам в среду сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Я не думаю, а знаю, что в весеннюю сессию [законопроект] будет принят», — сказал он.
Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ сообщил, что внес и просит поддержать поправки, которые убирают «размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов».
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Также Путин призвал поддержать поправки в УК по экономическим составам.