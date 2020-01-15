Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам 2019 года составила 27,43 млрд долларов, что на 2,6% меньше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности банка.



Разводненная прибыль на акцию равнялась 2,75 доллара против 2,61 доллара в 2018 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 91,244 млрд долларов, что на 0,25% больше показателя годом ранее.

Чистая прибыль финансовой организации по итогам IV квартала 2019 года составила 6,994 млрд долларов, что на 4% меньше показателя за октябрь — декабрь 2018 года. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,74 доллара против 0,7 доллара годом ранее. Квартальная выручка уменьшилась на 1,2% до 22,35 млрд долларов. Аналитики ожидали показателя в 22,22 млрд долларов.

«В стабильно растущей экономике, отмеченной активной клиентской деятельностью, наша команда провела еще один сильный квартал и год, что позволило нам увеличить инвестиции в наших клиентов, при этом пристально следя за расходами. В 2019 году мы также… вернули акционерам 34 млрд долларов США посредством выплаты дивидендов и выкупа акций», — приводятся в релизе слова главного исполнительного директора BofA Брайана Мойнихана.

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую большую четверку банков США вместе с основными конкурентами: Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.