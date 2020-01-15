В Санкт-Петербурге открылись новые дополнительные офисы Московского Кредитного Банка — «Василеостровский» и «Новочеркасский». Допофис «Василеостровский» расположен по адресу: 9-я линия Васильевского острова, д. 32, лит. А, «Новочеркасский» — по адресу: Заневский просп., д. 13, лит. А, пом. 4-Н, 9-Н.

В сообщении МКБ указано, что, таким образом, банк теперь представлен в Василеостровском и Красногвардейском районах Петербурга двумя универсальными офисами с полным спектром продуктов и услуг для юридических и физических лиц и с премиальным обслуживанием в ДО «Василеостровский» для клиентов сегмента mass affluent.

По информации на сайте банка, в Петербурге у него в общей сложности теперь десять офисов. «В планах увеличение количества офисов в регионе до 14. Таким образом, сеть отделений МКБ будет представлена в каждом районе города», — отмечает региональный директор по развитию бизнеса МКБ в Северо-Западном федеральном округе Елена Смолина.



Все отделения МКБ работают каждый день с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед.