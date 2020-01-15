Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск повысился на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 61,6 рубля. С начала торговой сессии было проведено 35,6 тыс. сделок на 2,86 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,3425—61,81 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 68,675 рубля, увеличившись на 30 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 11,8 тыс. сделок на 767 млн евро по курсам от 68,31 до 68,86 рубля за евро.

Рубль спокойно отреагировал на политические сюрпризы отечественного розлива, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар консолидируется около 61,58 рубля, хотя легко поднимался к 61,65 рубля. Понятно, что рынок верит в устойчивость вертикали власти, но любые замены — это риски, и рано или поздно их потребуется учесть. Евро/рубль торгуется по 68,68 рубля и может в четверг продолжать балансировать в пределах 68,35—68,95 рубля», — комментирует эксперт.