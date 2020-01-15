Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа составила 31,5%. Такие данные приводятся в подготовленном Центробанком выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» за ноябрь — декабрь 2019 года.

В ноябре — декабре 2019 года доходности ОФЗ продолжили снижаться, констатирует ЦБ. В среднем по наиболее ликвидным срокам доходности ОФЗ на конец 2019 года были ниже значений апреля 2018 года на 72 базисных пункта (0,72 процентного пункта. — Прим. Банки.ру).

Запланированный Минфином России на IV квартал 2019 года объем размещения ОФЗ в 420 млрд рублей был досрочно реализован в середине декабря. Наибольший спрос на аукционах наблюдался на ценные бумаги со сроком погашения до пяти лет и более десяти лет. Доля нерезидентов на аукционах ОФЗ в ноябре и декабре снизилась и в среднем составила 23% (в октябре — 32%).

«Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном Расчетном Депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ в отчетном периоде выросла на 4 б. п. (0,04 п. п. — Прим. Банки.ру) и составила 31,5% на 31 декабря 2019 года, что в объемах по номиналу соответствует росту на 18 млрд рублей», — отмечается в обзоре. На 9 января 2020 года доля вложений не изменилась — 31,5%.

Рост доли обусловлен в том числе погашением крупного выпуска облигаций с невысоким уровнем присутствия нерезидентов (около 3%), поясняют в ЦБ. Как уточняется, 11 декабря прошло погашение ОФЗ на сумму 150 млрд рублей, объем вложений нерезидентов в этом выпуске составлял 4,3 млрд рублей на дату погашения.

Всего с начала года доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ выросла на 7,8 п. п.



В ноябре — декабре нерезиденты и дочерние иностранные банки приобрели наибольший объем ОФЗ на аукционах (53 млрд рублей); на биржевых торгах покупки составили 10 млрд, а на внебиржевых — осуществлялись продажи в объеме 45 млрд рублей. Если рассматривать изменение вложений нерезидентов по отдельным выпускам, то из 32 выпусков ценных бумаг по 17 отмечался рост, а по 13 — сокращение вложений. Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты нарастили объем вложений, составляет 12,6 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ у нерезидентов в отчетном периоде незначительно снизился по сравнению с октябрем и составил 7,66 года.