Банк «Восточный» внедрил новую функцию в интернет-банке для предпринимателей. Теперь индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц могут самостоятельно изменять данные о своей компании онлайн.



«Новый функционал позволяет обновить любую актуальную информацию о своем бизнесе без посещения офиса. Чтобы изменить сведения о смене уполномоченных лиц или продлении их полномочий, внести правки в адрес местонахождения или указать любую другую необходимую информацию о своем бизнесе, нужно заполнить форму в личном кабинете интернет-банка, выбрав в разделе «Письма в банк» тип письма «Запросы на изменение клиентских данных», — говорится в релизе.

К заполненной форме необходимо приложить скан-копии документов, подтверждающие изменения. При этом допустимо прикрепить фотографию документа, сделанную на мобильный телефон. После этого банк самостоятельно запрашивает подтверждение информации в соответствующем государственном органе и затем в онлайн-режиме меняет данные.

При необходимости от клиента может потребоваться прикрепить дополнительные формы и копии документов.