ВТБ открыл в Санкт-Петербурге первый центр ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: Ушаковская набережная, д. 3, корпус 1, лит. А, 1 этаж.

Проект реализован в партнерстве с компанией «Петербургская Недвижимость».

«В новом ипотечном центре после решения о покупке и выбора квартиры клиенты сразу смогут обратиться в ВТБ и получить в режиме «одного окна» все необходимые услуги по оформлению ипотеки. Специалисты банка помогут выбрать оптимальную кредитную программу, подать заявку и окажут полную поддержку при заключении сделки. Для клиентов «Петербургской Недвижимости» действует специальное предложение со сниженной ставкой», — говорится в релизе.

В отделении также предоставляется полный перечень розничных услуг ВТБ: оформление кредитных продуктов, открытие счетов и вкладов, выпуск карт, платежи и переводы, подключение дистанционных сервисов и многое другое.

Режим работы: по будням с 10:00 до 19:00.



Сеть отделений ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывает более 100 офисов, девять из которых специализируются на ипотечном кредитовании.