Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в причастности к выводу за рубеж более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.



«Обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, являясь участником преступного сообщества, организовал регистрацию нескольких фиктивных юридических лиц, через которые по подложным документам выводились денежные средства в иностранной валюте на счета подконтрольных злоумышленникам организаций, зарегистрированных за рубежом.

«Следствие полагает, что в общей сложности преступное сообщество, при активном участии обвиняемого, перевело на счета нерезидентов более миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы.