Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя Кабмина РФ. Об этом в среду сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин после внеочередного заседания Совета Думы.

«С девяти часов кандидат на пост председателя правительства в рамках предваряющей процедуры дачи согласия [Госдумы на предложенную кандидатуру] будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы. И на 14:00 — мы уже обсуждаем повестку, корректируем ее, приняли решение этот вопрос рассмотреть в ходе пленарного заседания», — сказал Володин.

Он уточнил, что кандидатуру Мишустина на пост главы правительства представит полномочный представитель президента в нижней палате Гарри Минх. «По процедуре предполагается, что кандидатура будет представлена полномочным представителем президента в Государственной думе Гарри Владимировичем Минхом», — пояснил Володин.

Он сообщил, что члены Совета Думы на внеочередном заседании с участием Мишустина не обсуждали с ним возможный состав нового правительства.

​Путин предложил кандидатуру на должность премьер-министра На эту должность в Госдуму внесена кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина.



«Что касается состава Кабинета [министров], это прерогатива председателя правительства, и, если он захочет обсуждать этот вопрос с парламентом, конечно, будем обсуждать. Возможно, эта тема будет звучать на встречах с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем обсуждаться в ходе консультаций», — добавил Володин.



«Исходя из действующего закона о правительстве, Конституции, мы в рамках своих полномочий завтра рассмотрим вопрос дачи согласия на назначение председателя правительства. Дума дает согласие, это то, что сегодня относится к предмету ее полномочий», — пояснил председатель нижней палаты парламента.

Володин заявил, что Мишустин является профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную специфику. «Кандидатуру Мишустина в Думе знают. Это человек, который себя зарекомендовал, создав фактически, если хотите, с нуля высокотехнологичную Федеральную налоговую службу с использованием современных технологий, цифровой экономики», — сказал спикер.

«Что касается меня, то я его знаю с 1999 года, — продолжил он. — Этот человек — профессионал, причем профессионал как в области финансов и налогового законодательства, так и человек, который хорошо знает региональную специфику».