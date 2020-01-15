Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Так, Пекин закупит американские промышленные товары на 75 млрд долларов, энергоносители — на 50 млрд, сельскохозяйственную продукцию — на 40 млрд, еще 35—40 млрд в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Благодаря этому США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к «честному» знаменателю.

Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав и расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.



Теперь Вашингтон и Пекин намерены обсудить снятие оставшихся пошлин. Ранее торгпред США Роберт Лайтхайзер заявил, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 млрд долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 млрд.

Вместе с тем Трамп отмечал, что отмена ограничений станет козырем в переговорах по второй фазе сделки. Кроме того, американская администрация готова ввести новые пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки по ее первой фазе. Предусмотрен «конкретный механизм реализации», который будет регулироваться в том числе и секретными документами.