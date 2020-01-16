Рыночные вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в акции возросли в конце 2019 года, пишет «Коммерсант» . Так, агрегированный портфель акций 12 крупнейших частных фондов, которые сконцентрировали у себя более 96% пенсионных накоплений, в IV квартале превысил 170 млрд рублей, свидетельствуют расчеты издания. Основными драйверами роста вложений выступили НПФ, принадлежащие госбанкам.

Также в IV квартале продолжилась тенденция по расчистке портфелей в рамках внутренней санации НПФ. Так, сократили вложения в акции фонды «Открытие» и «Будущее». В конце декабря НПФ «Будущее» продал крупную долю акций холдинга Михаила Гуцериева «Сафмар Финансовые инвестиции», рассказал источник, знакомый с инвестициями НПФ.

По мнению экспертов, расчистка портфелей ряда фондов от акций некоторых эмитентов продолжится и в этом году. Рост инвестиций в акции будет ограничен — в этом плане на НПФ оказывают давление требования стресс-тестов и во многом отыгранная история по прошлому году. Дивидендная доходность на уровне 7—7,5% годовых и дешевизна российских эмитентов будут залогом интереса к этому инструменту тех частных фондов, которые нацелены на получение дополнительного инвестдохода для клиентов, полагают эксперты.