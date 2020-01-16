Росимущество смогло реализовать 9 января с торгов 2,74% Национального Резервного Банка (НРБ) индивидуальному предпринимателю (ИП) Светлане Ивановой, пишет «Коммерсант» . Ее ставка 120,2 млн рублей оказалась максимальной.

В ходе сделки по продаже НРБ, основным акционером которого недавно стала Государственная Транспортная Лизинговая Компания (ГТЛК), 2,74% акций не были реализованы Росимуществом. ГТЛК направляла оферту миноритариям по выкупу этой доли, но ЦБ 9 января сообщил о признании ее несоответствующей и выдал компании предписание.

На пакет НРБ нашлось несколько претендентов, аукцион состоялся с повышением цены более чем вдвое на фоне борьбы между Совкомбанком и ИП Светланой Ивановой. Третьим участником торгов была финансовая группа «Дмитрий Донской». Найти координаты победившего ИП оказалось невозможным.

По мнению экспертов, логично предположить, что ИП действовал в интересах ГТЛК — учитывая историю с недавней попыткой оферты ГТЛК на выкуп этого пакета у Росимущества, можно предположить, что компания решила найти обходной путь. Также если ИП Светлана Иванова и имеет отношение к ГТЛК, то лишь косвенное, так как, если вскроется иное, сделка может быть в любой момент аннулирована. Эксперты предполагают, что ИП является промежуточным акционером, и в дальнейшем она может переуступить свою долю. Наличие Совкомбанка или иных крупных участников финансового рынка в числе акционеров НРБ, возможно, было бы нежелательно для действующей стратегии развития НРБ, поскольку любой акционер имеет доступ к внутренней информации банка, считают эксперты.

По данным на сайте Банка России , АКБ «Национальный Резервный Банк» (АО) имеет всего два представительства: в Великобритании и на Украине. Уставный капитал банка составляет 1,695 млрд рублей и не менялся с 19 марта 1999 года. Акционерами кредитной организации являются: ООО «Национальная Резервная Корпорация» (78,19% уставного капитала), гражданин РФ Юрий Кудимов и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

