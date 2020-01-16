Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,42% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 145,64 пункта. Индекс РТС вырос на 0,67% — до 1 613,07.

«Рост большинства азиатских площадок задает умеренно позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 100—3 165 пунктов, по индексу РТС — 1 585—1 620 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.